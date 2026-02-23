Microsoft: "Copilot è la migliore app di produttività di Windows"

Microsoft ha pubblicato un post sul proprio centro di apprendimento intitolato “Le migliori app di produttività su Windows per fare di più”. Spoiler: in cima alla lista c’è Copilot. L’app di intelligenza artificiale che Microsoft stessa ha sviluppato, integrato su Windows, e che sta cercando di rendere insostituibile, giudicata dalla stessa Microsoft come la migliore app di produttività del proprio sistema operativo.

Per essere corretti, la lista si limita alle app preinstallate in Windows, non è un confronto con Notion o qualsiasi altra app di terze parti. Ma anche con questo paletto, la classifica solleva qualche dubbio.

Copilot supera Esplora File… La classifica Microsoft fa discutere

La lista è numerata, il che suggerisce un ordine di importanza. Se così fosse, significa che Microsoft considera Copilot, Calendario e Orologio più importanti di Esplora File, lo strumento che letteralmente ogni utente Windows usa ogni giorno per trovare i propri documenti. Esplora File riceve poche righe di commento, quasi come un comprimario in un film dove il protagonista è Copilot.

Microsoft descrive Copilot come un assistente che riassume email, bozza messaggi, crea checklist da appunti sparsi e che può essere usato a mani libere con il comando “Hey Copilot”. Tutto vero, ma la sensazione è che si tratti più di marketing che di una classifica oggettiva.

Edge pubblicizzato con una funzione che sta per essere eliminata

La parte più divertente riguarda Microsoft Edge, che nel post riceve la sezione più lunga e dettagliata. Microsoft ne elogia l’integrazione con Copilot, le schede verticali, il lettore immersivo, il gestore delle password migliorato e le Collezioni. Piccolo dettaglio, le Collezioni sono una funzione che Microsoft stessa sta per eliminare…

Il fatto che Edge e Copilot, le due app che la maggior parte degli utenti preferisce non usare, ricevano lo spazio maggiore nel post dice tutto sulla natura del contenuto. Non è una guida alla produttività, è una campagna promozionale.

Difficili da amare, impossibili da rimuovere

La beffa finale è che anche se non si vogliono usare Copilot ed Edge, rimuoverli dal computer è, come dire, complicato. Microsoft li ha integrati così profondamente su Windows che disinstallarli completamente richiede operazioni da riga di comando che l’utente medio non è in grado di eseguire.

Le altre app nella lista, come Microsoft To Do, Calendario, OneNote, Strumento di cattura, Orologio e Sticky Notes, sono effettivamente strumenti utili che molti utenti usano quotidianamente. Ma nessuna di loro riceve l’attenzione dedicata ai due figli prediletti.