Edge 145: gestore password migliorato e lettura ad alta voce

Microsoft Edge è quel browser che la maggior parte delle persone usa per scaricare Chrome e basta. Eppure, aggiornamento dopo aggiornamento, Microsoft continua ad arricchirlo di funzionalità interessanti. La versione 145, disponibile da questa settimana nel canale stabile, arriva con un changelog corposo che riguarda soprattutto il gestore password, l’autofill e la lettura ad alta voce dei PDF.

Il roll out sarà graduale. Microsoft ha pubblicato le note di rilascio solo adesso nonostante il rilascio fosse già iniziato nei giorni scorsi.

Microsoft Edge si aggiorna: novità per password e sicurezza

La novità più concreta per gli utenti quotidiani riguarda il gestore password integrato, che adesso è più intelligente nel riconoscere i domini correlati. Grazie a un nuovo servizio di affiliazione, Edge può raggruppare domini che appartengono allo stesso servizio, per esempio account.microsoft.com e office.microsoft.com, e suggerire le credenziali giuste per entrambi senza confondersi.

Riguardo all’autocompilamento, Edge ora propone di salvare l’indirizzo di casa quando si inserisce in un modulo online, così la prossima volta non si dovrà digitare di nuovo. Anche qui, una piccola comodità.

La lettura ad alta voce più veloce nei PDF

La funzione Read Aloud, la lettura ad alta voce integrata, riceve miglioramenti di prestazioni specifici per i PDF. Microsoft dice che ora si avvia più rapidamente ed è complessivamente più affidabile. Per chi usa Edge come lettore di documenti, e dato che il browser ha un visualizzatore PDF integrato discretamente buono, la cosa ha senso, è un aggiornamento utile. Per ora i miglioramenti riguardano solo i PDF, non le pagine web.

PWA, profili e protezione dalle estensioni malevole

Edge 145 migliora anche la gestione delle Progressive Web App, il browser adesso decide in modo più intelligente se aprire l’app PWA installata o lanciare una nuova scheda del browser, una distinzione che prima creava confusione. Il menu a comparsa del profilo è stato ridisegnato per distinguere meglio gli account personali da quelli di lavoro, e c’è una nuova protezione contro le estensioni malevole installate manualmente dall’esterno del Microsoft Store.

Due vulnerabilità di sicurezza corrette

L’aggiornamento risolve anche due falle di sicurezza. La prima è una vulnerabilità ad alta gravità di escalation dei privilegi ereditata da Chromium (CVE-2026-26119). La seconda è specifica di Edge (CVE-2026-0102) e riguarda un problema con l’autocompilamento dei dati che potrebbe esporre informazioni sensibili. Per aggiornare, basta andare su edge://settings/help dalla barra degli indirizzi.