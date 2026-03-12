Edge aggiunge i collegamenti desktop per i profili utente, era ora!

Attualmente, non è possibile creare un collegamento desktop per un profilo utente di Edge. Un’operazione che Chrome e Firefox consentono da più di dieci anni, richiede sul browser di Microsoft un trucchetto manuale: creare un collegamento personalizzato e puntarlo al percorso file del profilo. Ma la musica sta per cambiare, finalmente!

Su Edge arriva un pulsante nelle impostazioni per creare collegamenti desktop ai profili

Microsoft ha pubblicato una voce nella roadmap di Microsoft 365 (entry 558311) che promette l’arrivo di un’opzione nel browser per aggiungere o rimuovere collegamenti desktop ai profili Edge. Il roll out inizierà a maggio, solo su Windows, per ora.

Molte persone usano profili browser separati per lavoro e vita privata, un profilo con le credenziali aziendali, un altro con gli account personali. Avere un collegamento diretto sul desktop per ciascun profilo è il modo più semplice e rapido per passare dall’uno all’altro, senza dover aprire il browser e navigare tra i profili manualmente.

Che una funzione così basilare arrivi solo adesso, mentre Microsoft investe miliardi in Copilot, agenti AI e tool aziendali avanzati, fa un certo effetto. Il colosso di Redmond ha speso e continua a spendere risorse enormi per convincere gli utenti ad adottare tecnologie che non hanno richiesto, mentre aspetti banali dell’esperienza quotidiana restano fermi a dieci anni fa.

A volte la strategia migliore per riconquistare gli utenti non è spingere l’AI a ogni costo, ma sistemare ciò che gli utenti usano tutti i giorni. E del resto, Microsoft, dopo le critiche degli utenti, sembra averlo capito, visto che ha promesso di migliorare Windows 11.