Edge va in crash se fai ricerche con Google?

Quantomeno bizzarro il bug che nelle ore scorse ha interessato il nuovo Edge, quello basato su Chromium, un problema confermato in via ufficiale da Microsoft e ora a quanto pare fortunatamente risolto. In molti hanno lamentato di vedere il software andare in crash digitando qualsiasi cosa nella barra dell’indirizzo se il motore di ricerca impostato di default è Google.

Sabotaggio per spingere gli utenti verso Bing? No, più probabilmente un qualche non meglio precisato intoppo di natura tecnica che ha interessato il browser. Un workaround utile per porvi rimedio in modo temporaneo, suggerito dallo stesso gruppo di Redmond, è quello che passa dalla disattivazione dei suggerimenti di ricerca tra le impostazioni (“edge://settings/search”).

Thanks for everyone's patience while we investigated! We believe this to be resolved now. We encourage you to revert your browser settings that you may have changed, and let us know if you are still experiencing any crashes typing into the address bar. https://t.co/Icx2qR3UHM

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) July 31, 2020