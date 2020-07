Edge 85, disponibile la Beta: le novità del browser

Prosegue senza soluzione di continuità il lavoro di Microsoft finalizzato al miglioramento di Edge, tanto che come promesso oggi ha preso il via il rollout della versione 85 nella sua incarnazione Beta. Come sempre accade in questi casi permette di dare un’occhiata in anteprima a quelle che saranno le novità in arrivo prossimamente nell’edizione stabile del browser, costantemente impegnato nella sua rincorsa al concorrente Chrome di Google anche se il gap da colmare è ancora parecchio ampio.

Edge 85 beta: cosa c’è di nuovo

Anzitutto viene resa disponibile l’azione Send to OneNote per le Raccolte (Collections). Il nome è già di per sé piuttosto esplicativo per comprenderne l’utilità: consente di importare le Raccolte in OneNote per poi essere impiegate con le finalità più svariate. Fa poi capolino lo strumento Evidenziatore per i documenti PDF. Anche in questo caso è superfluo spiegare a cosa serve.

Al changelog si aggiungono il supporto alla Storage Access API che permette ai siti di richiedere l’autorizzazione per l’accesso alla memoria dei dispositivi e miglioramenti ai DevTools che riguardano l’emulatore per il device dual screen Surface Duo (lo smartphone con due schermi di Microsoft) e la IE Mode per verificare il funzionamento dei siti con Internet Explorer.

Stando alla roadmap fissata dal gruppo di Remdond per Edge, la versione 85 rimarrà in Beta per altre quattro settimane, per poi lasciare spazio alla 86 che ha già fatto il suo debutto nel canale Dev. La 84 nella sua incarnazione stabile e definitiva è invece disponibile da metà luglio.