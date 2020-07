Prosegue senza soluzione di continuità lo sviluppo del nuovo Edge da parte di Microsoft, quello basato sul motore Chromium e destinato in futuro a un’integrazione sempre più profonda in Windows 10. Oggi la versione Canary accoglie una funzionalità che trae ispirazione dal passato dei browser, poi progressivamente abbandonata: l’utilizzo del pulsante Backspace per gestire il ritorno alle pagine visitate in precedenza.

Edge: Backspace per Avanti e Indietro.

Per attivarla è necessario accedere ai flag digitando “edge://flags” (senza virgolette) nella barra dell’indirizzo e cercando poi la voce “Assigns the Backspace key to go back a page” come si può vedere nello screenshot qui sotto. Un click su “Enabled” e il gioco è fatto.

In seguito, durante una sessione di navigazione con Edge, sarà possibile premere Backspace sulla tastiera per tornare Indietro oppure la combinazione Shift+Backspace per muoversi in Avanti. Per ovvi motivi il comando non produce alcun effetto se l’utente ha selezionato un campo di testo.

Come sempre accade in questi casi non è dato a sapere se la funzionalità farà il suo debutto ufficiale o meno nelle prossime edizioni del browser. Dipenderà anche dai feedback raccolti dagli utenti che la metteranno alla prova per testarne l’efficacia.