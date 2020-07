Dopo aver completato il passaggio a Chromium, Microsoft si è messa al lavoro per spingere il più possibile la diffusione del suo rinnovato browser: l’ennesimo step in questa direzione sarà compiuto a partire da fine mese quando prenderà il via la distribuzione automatica del nuovo Edge attraverso Windows Update sui PC destinati all’ambito educativo e a quello professionale.

Il nuovo Edge sui PC per la scuola e il business

L’annuncio è giunto con un post condiviso sul blog ufficiale del gruppo di Redmond (di seguito un estratto in forma tradotta). Ovviamente il browser può essere scaricato in qualunque momento da chi lo desidera direttamente dal sito ufficiale, senza attendere che avvenga il rollout, mettendo così mano alle funzionalità integrate che spaziano dalla tutela della privacy alla sicurezza durante le sessioni di navigazione.

A partire da non prime del 30 luglio 2020, Microsoft aggiornerà il vecchio Edge sostituendolo con il nuovo browser attraverso Windows Update sui dispositivi Windows 10 per l’ambito educativo e quello business. Questo aggiornamento non interesserà quelli che ricevono update attraverso WUfB (Windows Update for Business) o WSUS (Windows Server Update Services).

Di recente abbiamo riportato la notizia che la versione Chromium di Edge sarà inclusa nell’aggiornamento 20H2 in arrivo entro l’autunno per il sistema operativo Windows 10.

Le scuole e le aziende che per le più svariate ragioni desiderano bloccare il passaggio automatico lo possono fare seguendo le istruzioni riportate sulle pagine del supporto ufficiale di Microsoft.