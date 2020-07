Solitamente Microsoft pubblica una nuova versione Dev di Edge nei primi giorni di ogni settimana, ma come qualche Insider avrà notato nei giorni scorsi non è successo. La software house è intervenuta sulla questione per spiegare quanto accaduto: il canale, così come quello Beta, è stato messo in pausa per due settimane. Le release Canary continueranno invece a ricevere nuove build ogni 24 ore.

Lo sviluppo di Edge allineato al progetto Chromium

La decisione è stata presa per allinearsi alla roadmap del progetto Chromium. Per lo stesso motivo Edge ha saltato la versione 82 proprio come il concorrente Chrome di Google. I ritmi di rilascio torneranno alla normalità a partire dalla settimana che inizierà il 13 luglio per le build Dev (ogni sette giorni) e Beta (ogni sei settimane).

Nell’ultimo periodo Microsoft ha investito molto nel miglioramento del browser così come nella sua profonda integrazione con il sistema operativo Windows 10. Proprio ieri ha annunciato l’arrivo di una nuova modalità di gestione delle schede aperte tramite il comando Alt+Tab e due giorni fa ha confermato il prossimo rollout automatico della nuova versione via Windows Update sui PC destinati alla scuola e ai professionisti. Sarà inoltre parte integrante dell’aggiornamento 20H2 in arrivo entro l’autunno.