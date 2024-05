Edge for Business: novità IA, sicurezza e produttività

Durante la conferenza Build 2024, Microsoft ha annunciato molte novità per la versione business del browser. I miglioramenti introdotti in tema di sicurezza e produttività sono basati sull’intelligenza artificiale. Solo alcune funzionalità sono già disponibili. La maggioranza di esse verrà rilasciata nel corso delle prossime settimane o mesi.

IA per sicurezza e produttività

Le novità relative alla sicurezza sono cinque. Edge for Business impedisce di catturare i contenuti sullo schermo tramite screenshot. In pratica, l’immagine sarà completamente nera e non includerà nessun dato sensibile. La protezione si applica anche a Copilot nella barra laterale. Prompt e risposte non possono essere catturate tramite screenshot.

Se i documenti Word, Excel e PowerPoint sono considerati sensibili, il browser impedirà copia, modifica e stampa. Inoltre non potranno essere utilizzati da Copilot. Usando il pannello di amministrazione di Microsoft 365 è possibile inoltre verificare lo stato della protezione di Edge e l’installazione degli ultimi aggiornamenti.

Le ultime due novità sono già disponibili. È possibile estendere ai dispositivi non gestiti le protezioni MDA, come il blocco o il monitoraggio di varie azioni, tra cui il download di file. Infine, le aziende possono personalizzare il browser con il proprio brand (nome, colori e logo).

Sono quattro novità per la produttività. La prima consente di attivare/disattivare le funzionalità IA, tra cui l’accesso alle pagine da parte di Copilot e l’accesso ai servizi IA. Per alcuni siti popolari, tra cui YouTube, sarà possibile sfruttare la traduzione in tempo reale dell’audio (anche sulla versione consumer di Edge). In pratica un interprete IA.

Copilot consentirà di creare automaticamente un workspace, in base all’argomento indicato nel prompt. Una simile funzionalità sarà disponibile in Bing.

Infine, Microsoft ha nuovamente ricordato che gli utenti possono sfruttare l’intelligenza artificiale per raggruppare automaticamente le schede in base all’argomento.