Edge installa l'app Copilot, ma è un bug

L’azienda di Redmond ha fornito maggiori informazioni sull’app Microsoft Copilot installata a fine marzo insieme ad una versione di Edge. In attesa di una soluzione, Microsoft ha confermato che si tratta di un bug, evidenziando che non viene seguito nessun processo o raccolti dati degli utenti.

La misteriosa app Copilot

Microsoft ha rilasciato Edge 123.0.2420.53 a fine marzo. Questa versione non includeva novità particolarmente eclatanti. Al termine dell’installazione, molti utenti hanno trovato la “sorpresa”. Nell’elenco delle app istallate è presente Microsoft Copilot (anche in Italia, dove l’assistente non è ancora disponibile). L’app occupa solo 8 KB di spazio e non può essere disinstallata.

L’azienda di Redmond aveva successivamente sospeso la distribuzione dell’aggiornamento di Edge per “garantire la compatibilità con alcune configurazione enterprise“. Tuttavia, l’app Microsoft Copilot viene installata anche con Edge 123.0.2420.65. Microsoft si riferisce a questa versione nell’elenco dei problemi conosciuti.

L’app è associata al pacchetto MSIX denominato “Microsoft chat provider for Copilot in Windows“. Si tratta di un pacchetto che abiliterà Copilot su alcuni dispositivi. L’azienda di Redmond sottolinea che l’app non esegue nessun codice o processo e non raccoglie, analizza o trasmette nessun dato.

Il componente verrà rimosso dai dispositivi sui quali Copilot non sarà installato o attivato, tra cui quelli con Windows Server. La risoluzione del bug avverrà con il rilascio di una futura versione di Edge. Dopo aver installato la più recente (123.0.2420.97), l’app Microsoft Copilot è ancora presente sul computer.