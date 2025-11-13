Edge Light su macOS 26.2: perché nessuno ci ha pensato prima?

A volte, le idee più semplici sono anche quelle più valide. Non c’è bisogno di stravolgere un intero sistema operativo per parlare di innovazione (capito Microsoft?) e l’ultima trovata di Apple lo dimostra: la beta 2 di macOS Tahoe 26.2 introduce la funzionalità Edge Light. Fa una cosa tanto banale e scontata che vien da chiedersi perché nessuno ci abbia pensato prima.

Edge Light di macOS Tahoe 26.2: una bella trovata

Di fatto, trasforma i bordi dello schermo in un faretto per le videochiamate su FaceTime e altre piattaforme, aiutando così a ottenere un’illuminazione ottimale e naturale del viso senza dover ricorrere agli artifici dell’AI o a un LED separato. La migliore spiegazione è quella fornita dall’immagine qui sotto, condivisa dalla redazione del sito MacRumors.

L’intensità e la temperatura colore di Edge Light potranno essere modificate in modo dinamico o personalizzato per adattarsi alle condizioni dell’ambiente in cui ci si trova. Inoltre, il sistema la nasconderà quando necessario, analizzando il movimento del cursore, così che non intralci l’accesso ai contenuti sullo schermo. Per quanto riguarda la compatibilità, richiede un chip Apple Silicon (quelli della famiglia M) e il supporto è garantito sia per la webcam integrata nel computer sia per quelle esterne.

Sui Mac commercializzati dal 2024 in poi, la funzionalità potrà attivarsi in automatico non appena individuato un calo nell’illuminazione della stanza.

Come anticipato, macOS Tahoe 26.2 è entrato in fase di test. Lo stesso vale per le beta 2 dei prossimi aggiornamenti che interesseranno i sistemi operativi della mela morsicata. Sono elencati sul sito Developer: iOS 26.2 per gli iPhone (focus su Liquid Glass), iPadOS 26.2 per i tablet della gamma iPad, tvOS 26.2 per i set-top box Apple TV, visionOS 26.2 per Vision Pro e watchOS 26.2 per gli Apple Watch. Le versioni finali arriveranno a dicembre per la distribuzione su larga scala sui dispositivi del marchio.