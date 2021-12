Edge, Microsoft migliora l'acquisizione schermate

Ultimamente del browser Edge non si parla molto bene, a causa delle difficoltà date da Microsoft nel permettere di sostituire quest'ultimo come soluzione predefinita su Windows 11 e Windows 10 con un altro programma a piacere dell'utente. Il navigatore dell'azienda di Redmond, però, ha anche tanto di buono da offrire, come alcune funzioni accessorie che sono particolarmente apprezzate dagli internauti e che nel corso delle prossime settimane potrebbero diventarlo ancora di più.

Edge permetterà di catturare schermate dei PDF

Microsoft, infatti, è attualmente al lavoro su un nuovo aggiornamento per Edge che andrà a migliorare ulteriormente lo strumento Acquisisci schermata Web incluso nel programma, grazie al quale, come facilmente deducibile dal nome stesso, è possibile catturare istantanee delle pagine Internet che vengono visitate, aggiungervi eventuali disegni e annotazioni, modificarle e salvarle.

Sino a questo momento la funzione in questione non consentiva l'acquisizione di specifiche tipologie di contenuto, in special modo i PDF, ma il futuro update del browser andrà finalmente a porre rimedio alla cosa. La feature sarebbe infatti in prova sull'ultima build di Edge Canary.

Attualmente, quando viene aperta una scheda del browser che contiene un PDF, l'opzione per catturare le schermate di Edge, che può essere richiamata facendo clic sul pulsante per accedere al menu situato in alto a destra nella finestra del navigatore, viene mostrata in grigio e risulta impossibile da selezionare. L'update andrà a correggere ciò, ma diversamente da quanto è fattibile con altre pagine Internet, per le quali si può scegliere se catturare l'intera pagina o solo una specifica area, viene concessa solo la seconda opzione, anche se non è assolutamente da escludere che le cose possano ancora cambiare e che la funzione possa quindi diventare fruibile senza limitazioni pure sui PDF.