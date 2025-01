Edge nasconde Chrome: come scaricare il browser di Google

Microsoft vuole che usiamo Edge a tutti i costi. In effetti, il browser dell’azienda di Redmond è buono, veloce e facile da usare. Ma ognuno di noi ha le proprie abitudini e alcuni preferiscono il buon vecchio Google Chrome. Microsoft ha quindi escogitato un nuovo metodo per invogliarci a rimanere: rendere invisibile il link di download del suo concorrente!

Edge impedisce di scaricare Google Chrome… di nuovo

Lo ha scoperto Windows Latest. Quando si digita “Chrome” in Edge (tramite Bing), è difficile individuare il link per il download del browser di Google. Al contrario, viene visualizzata la finestra che ci incoraggia a rimanere su Edge, come prima, ma niente di più.

In realtà, il link a Chrome è ancora presente, ma è solo nascosto. Per accedervi, niente di più semplice: basta cliccare su “vedi di più” e il sito ufficiale apparirà in cima ai risultati della ricerca. Non resta che scaricarlo, installarlo e dare un bel calcio a Edge. Evidentemente, Microsoft non ha ancora capito che l’insistenza non paga, anzi, indispettisce gli utenti.

La mossa maldestra di Microsoft

Microsoft non può semplicemente cacciare Chrome dal suo browser, ma può renderlo meno accessibile. Vale la pena notare che questa “funzione” sembra essere disponibile solo negli Stati Uniti al momento, ma non è escluso che arrivi presto anche qui.

Non è la prima volta che Microsoft cerca di convincere gli utenti a rimanere su Edge con stratagemmi come questo. Ricordiamo tutti gli annunci che occupavano l’intero schermo di Windows 11. Va detto che il dominio di Google Chrome nel mercato dei browser è ormai schiacciante. Con quasi il 67% degli utenti desktop che utilizzano Chrome, a Microsoft Edge e agli altri browser resta davvero ben poco…