Edge, niente schede con angoli arrotondati: Microsoft ci ha ripensato

Alla fine, la fase di test non ha convinto: niente più schede con angoli arrotondati per la navigazione su Edge. La novità, annunciata lo scorso anno dal gruppo di Redmond, è da considerarsi accantonata. Come dichiarato in sede di annuncio, l’obiettivo era in origine quello di rendere lo stile del browser più coerente con il look del sistema operativo Windows 11. A quanto pare i feedback raccolti non sono stati soddisfacenti e non se ne farà nulla.

Browser: Edge rinuncia alle schede con angoli arrotondati

Oggi è arrivata la conferma in via definitiva e ufficiale, affidata da un portavoce di Microsoft alla redazione del sito Windows Central. La riportiamo di seguito in forma tradotta. Hanno dunque trovato fondamento le voci di corridoio circolate nelle scorse settimane in merito alla questione.

Per il momento, l’azienda si è allontanata dal design delle schede arrotondate fluttuanti, ma stiamo continuando a evolvere e a modernizzare il look and feel generale di Edge.

La differenza è quella mostrata dai due screenshot visibili qui sotto. Nell’immagine superiore è rappresentato il design attuale, in quella inferiore invece il restyling, che però non ha fatto breccia e sarà cestinato.

Vale la pena sottolineare come, quel per il momento , non escluda un possibile ritorno della novità in futuro. Lo stile di Edge rimarrà quindi invariato, del tutto simile a quello di Chrome (ricordiamo che i due browser condividono lo stesso engine).

13,78% di market share per il browser di Microsoft

Microsoft punta molto sul proprio software dedicato alla navigazione, anche e soprattutto per spingere le funzionalità di intelligenza artificiale sviluppate. In termini di market share, prendendo in considerazione l’ambito desktop, l’app si trova in seconda posizione, con il 13,78% della quota complessiva. Il leader incontrastato è come noto l’alternativa di Google, saldamente in testa con il 65,54%. La fonte dei dati è Statcounter, le quote sono aggiornate a fine agosto 2024.