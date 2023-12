Editing video con l'IA: acquista in sconto Movavi Video Suite

Se sei un appassionato di video editing, dovresti provare Movavi Video Suite: un pacchetto multi-app che promette di trasformare radicalmente il modo in cui crei e modifichi i tuoi video. Con un design più accattivante, intelligenza artificiale avanzata, taglio video più veloce e nuove modalità di effetti overlay, questo software è destinato a diventare il tuo alleato migliore. Ora puoi acquistarlo al prezzo ridotto di soli 71,95 euro anziché 170,85.

Professionale, intuitivo, potente

Movavi Video Suite è più di un semplice editor video. È un pacchetto completo che include un editor video, convertitore multimediale, registratore dello schermo e molto altro. Con un solo strumento, avrai accesso a tutte le risorse necessarie per esprimere al meglio la tua creatività.

L’editor video di Movavi ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare video professionali e coinvolgenti. Trascina e rilascia titoli, transizioni, filtri e altri effetti con facilità. Registra webinar e chiamate online per guardarli in un secondo momento. Converti file video, musicali e di immagini in un batter d’occhio. Il tutto supportato dalla potenza dell’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei tuoi video.

Utilizza lo strumento di motion tracking per evidenziare ciò che conta nei tuoi video. Elimina rumori fastidiosi come il traffico o il vento con il facile denoiser audio. Cambia istantaneamente gli sfondi nei tuoi video e gioca con l’intuitiva Timeline, la preview frame-by-frame e il drag-and-drop degli elementi.

Attualmente, puoi acquistare Movavi Video Suite a soli 71,95 euro anziché 170,85. Questo pacchetto comprende tutte le app video del 2024, tra cui Video Editor, Video Converter e Screen Recorder. Inoltre, riceverai gratuitamente Split Movie, Media Player, DVD & Blu-Ray Burner. Un’offerta così conveniente per un software così potente è un’opportunità da non lasciarsi scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.