Ehiweb, lasciati catturare dalle nuove sorprendenti offerte mobile

Ehiweb, storico provider italiano da sempre attivo nel mondo della banda larga e del VoIP, da alcuni mesi offre anche una conveniente connettività mobile che in queste ore ha compiuto un grande passo avanti. Con l’introduzione delle nuove tariffe, infatti, Ehiweb diventa uno dei provider più appetibili sia quanto a generosità dei termini di offerta, sia in quanto a convenienza della stessa.

Ehiweb, nuove tariffe mobile per privati

Per comprendere la bontà del nuovo listino bisogna partire pertanto direttamente dalle tre tariffe proposte, tra le quali si troverà sicuramente un profilo di proprio interesse:

Appare del tutto evidente come tariffe di questo tipo abbiano innegabili vantaggi. In primis c’è tutto il traffico che serve: anche chi vuole Giga in abbondanza, a prezzi decisamente contenuti ha la possibilità di navigare per 100 Giga al mese senza preoccupazioni. Chi vuole risparmiare, invece, può abbattere la tariffa addirittura a soli 4,95€ mensili, sempre e comunque con minuti illimitati di chiamata. Il taglio intermedio da 6,95€/mese surclassa in quanto a convenienza molte altre proposte concorrenti, diventando opzione di tutto interesse per chiunque.

Rispetto alle offerte antecedenti, Ehiweb ha addirittura raddoppiato il traffico disponibile, pur mantenendo il prezzo invariato (o addirittura abbassandolo nel caso della 20 Giga): un balzo importante, un’occasione immediata.

Ehiweb, nuove tariffe mobile per utenza business

Non si vede spesso un’offerta business in grado di partire da soli 7,95€/mese+IVA. Non si vede spesso, inoltre, un’offerta business in grado di garantire tutto il traffico che si vuole anche oltre confine, arrivando a ben 36 Giga sul territorio europeo. Anche sul versante delle connessioni professionali, insomma, Ehiweb ha allestito un parterre di offerte di grande appetibilità nelle quali i minuti di chiamata sono sempre illimitati ed il traffico è decisamente generoso in proporzione al costo.

Ehiweb, caratteristiche e vantaggi

Per comprendere meglio la caratura dell’offerta Ehiweb, occorre tenere in considerazione anzitutto come il provider non imponga vincolo alcuno: ogni singolo mese è possibile scegliere se aderire o meno all’offerta, senza penali all’uscita, né differenziazioni di prezzo all’entrata. Si può scegliere pertanto se rinnovare mensilmente tramite ricarica o se attivare l’autorinnovo per avvalersi di un più semplice automatismo nel pagamento.

In qualsiasi momento, inoltre, è possibile richiedere opzioni extra (Giga o SMS aggiuntivi), nonché avvalersi di assistenza qualificata tramite i vari canali attivi.

E come se non bastasse, ecco anche un cashback che abbassa le tariffe di un ulteriore 10%: ogni mese, infatti, il 10% della tariffa viene restituita sotto forma di accredito, un vero e proprio programma fedeltà che, di fatto, ti regala 1 mese di offerta ogni 10 mesi da cliente. Il credito può essere utilizzato come e quando si vuole, attraverso qualunque tipologia di spesa tra le opzioni Ehiweb disponibili. L’offerta, in questo caso, è valida fino al 30 giugno.

Avviso di chiamata? Incluso. Informazioni su chi ti ha chiamato mentre eri spento o irraggiungibile? Incluso. Chiamate multiple? Incluse. Stessa cosa per VoLTE, segreteria telefonica (personalizzabile), trasferimento di chiamata verso altri numeri o il servizio hotspot: tutto incluso. La qualità di un provider e di una offerta si misura anche e soprattutto in queste clausole, che alcune offerte spostano a pagamento, mentre Ehiweb le include nell’abbonamento mensile determinando una qualità dell’esperienza mobile che non teme confronti.

Non resta che partire dalle proprie esigenze e dal prezzo delle nuove offerte di aprile, insomma. Ehiweb, “il tuo prossimo provider“, ti mette una nuova convenienza a portata di click.

In collaborazione con Ehiweb