Elden Ring in sconto: a questo prezzo è un regalo

Il prezzo del miglior gioco dell’anno crolla oggi su Amazon: il capolavoro Elden Ring si trova al suo minimo storico, un’occasione d’oro per chi vuol allungare le mani su un’opera videoludica acclamata dal pubblico e osannata dalla critica.

Sconti di fine anno: l’occasione su Elden Ring

Premiato di recente all’evento Game Awards come produzione numero uno del 2022, il titolo di FromSoftware è in forte sconto in tutte le sue versioni. Sono soprattutto quelle per le due console PlayStation a risultare particolarmente convenienti. Il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo, prima che la promozione scada.

Con un gameplay in grado di definire nuovi standard nel genere action-RPG, Elden Ring ha ricevuto nelle scorse settimane l’aggiornamento gratuito Colosseum che introduce numerosi nuovi elementi. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Nel momento in cui segnaliamo l’offerta, la disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito lo riceverai a casa entro giovedì 29 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.