Electra, la maschera da sci che si adatta la luminosità

Electra, la maschera da sci innovativa prodotta da “Out of”, sbarca su Amazon e lo fa nel momento più opportuno: con l'inizio della stagione invernale, infatti, poter attingere a questo tipo di tecnologia darà una grossa mano a coloro i quali, pronti ad assaporare l'ebbrezza delle prime discese, ben ricorda il fastidio di dover passare da uno spazio in piena luce solare ad uno ombreggiato.

Il cambio repentino di luminosità è qualcosa che non consente all'occhio di adattarsi facilmente e le maschere sono pensate solitamente per una gradazione univoca. La Maschera Electra va invece oltre, includendo un sensore in grado di graduare il colore della maschera per riuscire ad oscurarla in pieno sole e schiarirla in piena ombra. Così facendo l'occhio dovrà fare molta meno fatica ed in pochi centesimi di secondo si sarà recuperata la piena sicurezza e visibilità del tracciato. Inoltre “Grazie allo speciale film LCD, patent pending, che elimina qualunque distorsione ottica e al frame OTG è possibile indossarla sopra agli occhiali da vista“.

Il segreto di Electra

In cosa consiste il segreto di Electra? “Una lente elettronica patent pending basata su uno speciale schermo LCD gestito da una scheda elettronica“. Qui la dimostrazione:

Da oggi le maschere da sci Electra sono disponibili su Amazon (437,99 euro, in più tonalità cromatiche). Nessuna batteria inclusa, nessuna ricarica necessaria: in 0,09 secondi lo schermo si adatta alla luminosità ambientale e la miglior visibilità è immediatamente ripristinata.