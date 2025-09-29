 Electronic Arts acquisita per 55 miliardi di dollari
Electronic Arts è stata acquisita da un consorzio formato da Silver Lake, PIF e Affinity Partners per una cifra di 55 miliardi di dollari.
Business Entertainment Videogame
Electronic Sports

Come previsto dal Wall Street Journal, Electronic Arts ha comunicato di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Silver Lake, PIF e Affinity Partners. La transazione da 55 miliardi di dollari dovrebbe essere completata entro il primo trimestre fiscale 2027, dopo l’approvazione di azionisti e autorità antitrust.

EA nelle mani delle società di investimento

Electronic Arts (EA) scrive nel comunicato stampa che il consorzio formato dalle tre società di investimento verserà 55 miliardi di dollari in cash. Gli azionisti riceveranno 210 dollari per azione, quindi circa il 25% in più del prezzo di 168,32 dollari per azione alla chiusura delle contrattazioni del 25 settembre.

In dettaglio, l’operazione sarà finanziata da una combinazione di liquidità da parte di PIF, Silver Lake e Affinity Partners, oltre che dal rinnovo della partecipazione esistente (9,9%) di PIF in EA (pari ad un investimento azionario di circa 36 miliardi di dollari) e da 20 miliardi di dollari di finanziamento tramite debito interamente e unicamente impegnato da JPMorgan Chase Bank.

La transazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione di EA e dovrebbe concludersi nel primo trimestre fiscale del 2027, dopo l’approvazione delle autorità antitrust e degli azionisti. Fino ad allora, il CEO rimarrà Andrew Wilson. Le azioni ordinarie di EA non saranno più quotate su alcun mercato pubblico (attualmente sono quotate al NASDAQ), quindi EA diventerà un’azienda privata.

Silver Lake è una società di private equity della California con investimenti in numerosi settori (ad aprile ha acquisito il 51% di Altera da Intel). Public Investment Fund (PIF) è un fondo sovrano dell’Arabia Saudita con investimenti complessivi per oltre 941 miliardi di dollari. Affinity Partners è invece un società di investimento della Florida fondata da Jared Kushner, genero di Donald Trump.

L’annuncio dell’acquisizione è arrivato pochi giorni prima il lancio di Battlefield 6 (10 ottobre) e un mese prima della pubblicazione dei risultati finanziari relativi al secondo trimestre fiscale 2026 (28 ottobre).

Fonte: Electronic Arts

Pubblicato il 29 set 2025

29 set 2025
