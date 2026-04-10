 La Electronic Frontier Foundation abbandona X
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La Electronic Frontier Foundation abbandona X

La Electronic Frontier Foundation ha lascerà X perché le modifiche all'algoritmo hanno causato una netta diminuzione del numero di visualizzazioni.
La Electronic Frontier Foundation abbandona X
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La Electronic Frontier Foundation ha lascerà X perché le modifiche all'algoritmo hanno causato una netta diminuzione del numero di visualizzazioni.
EFF

La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha comunicato che non pubblicherà più post su X. Secondo la nota organizzazione non-profit che tutela i diritti digitali e la libertà di parola, le modifiche all’algoritmo del social network hanno causato una diminuzione delle visualizzazioni, quindi le notizie raggiungono un numero inferiore di utenti. Elon Musk ha criticato la decisione, mentre Bluesky ha sfruttato l’occasione per “tirare l’acqua al suo mulino”.

X non porta traffico al sito

La EFF è presente su X da agosto 2006, come si può leggere nel profilo. Kenyatta Thomas, social media e video manager, ha comunicato che l’organizzazione lascerà la piattaforma perché “i calcoli non tornano da molto tempo“. EFF ha pubblicato tra 5 e 10 post al giorno a partire dal 2018. Questi post hanno ricevuto tra 50 e 100 milioni di visualizzazioni al mese. Dal 2024 i 2.500 post pubblicati hanno generato circa 2 milioni di visualizzazioni al mese.

Nel 2025 i 1.500 post pubblicati hanno invece totalizzato circa 13 milioni di visualizzazioni nell’arco dell’intero anno. In pratica, un post su X riceve oggi meno del 3% delle visualizzazioni che un singolo tweet otteneva sette anni fa (quando X si chiamava ancora Twitter).

La EFF lascerà X anche per altri motivi. Quando Elon Musk ha acquisito Twitter ad ottobre 2022, l’organizzazione aveva suggerito tre miglioramenti, ovvero una moderazione più trasparente, più sicurezza e maggiore controllo agli utenti. Nessuna di questa modifica è stata fatta. La EFF continuerà ad usare altre piattaforme, tra cui Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Bluesky, Mastodon e YouTube.

Nikita Bier (Head of Product di X) ha pubblicato un grafico che confronta le visualizzazioni su X, Instagram e TikTok. Quelle su X sono 13,3 volte superiori a quelle su Instagram e 228 volte superiori a quelle di TikTok.

Elon Musk ha sottolineato che l’algoritmo di X è open source, quindi la EFF poteva suggerire correzioni invece di lasciare il social network. Bluesky ha sfruttato l’occasione per evidenziare che non sopprime le comunicazioni dirette con gli utenti.

Fonte: EFF

Pubblicato il 10 apr 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
10 apr 2026
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