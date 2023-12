Elegante caricatore wireless a soli 10€: OFFERTA AMAZON

Per rendere più elegante ed efficiente la tua postazione di lavoro puoi sfruttare questo caricatore wireless da 20W che, grazie allo sconto lampo di Amazon, puoi avere a soli 10,10 euro. La tua occasione per fare un ottimo affare.

Caricatore wireless in offerta: le caratteristiche

Dotato di una spia intelligente, questo caricatore wireless si accende con luce verde per 10 secondi quando l’alimentazione è attiva e si spegne automaticamente in standby se il dispositivo di ricarica non viene rilevato entro 10 secondi. Quando posizioni il tuo cellulare o gli auricolari in carica, la spia si accende per 10 secondi e poi si spegne automaticamente, garantendo un’esperienza di ricarica senza interferire con il tuo sonno.

La praticità è al centro del design di questo caricatore wireless. Puoi utilizzarlo senza rimuovere la tua custodia preferita, trasmettendo la potenza di carica direttamente attraverso custodie protettive leggere in plastica, gomma o TPU fino a 5 mm. Inoltre, il caricatore è progettato per garantire una ricarica sicura, certificato Qi e dotato di protezioni da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito.

Con uno spessore di soli 6,5 mm, questo pad di ricarica wireless è sottile, leggero ed elegante. Occupa pochissimo spazio, rendendolo perfetto per l’uso quotidiano o per portarlo in movimento. Il caricabatterie è anche dotato di una porta di ricarica di tipo C, garantendo una ricarica stabile e sicura.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di aggiungere stile e praticità alla tua vita quotidiana. Acquista ora il tuo caricatore wireless su Amazon a soli 10,10 euro e goditi una ricarica senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.