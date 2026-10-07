Elegante e con funzioni avanzate, HUAWEI WATCH FIT 5, è lo smartwatch perfetto

È da un po’ che stai girando tra negozi ed e-commerce per riuscire a trovare uno smartwatch che sia adatto alle tue esigenze senza dover spendere una fortuna? Allora approfitta dell’ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime su Amazon e fai i tuoi il HUAWEI WATCH FIT 5 a 136,31 euro, anziché 199 euro.

Sul prezzo di partenza indicato c’è uno sconto del 32% che ti permette di risparmiare più di 62 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina. Essendo un’offerta esclusiva per i clienti Prime se non sei ancora abbonato puoi farlo adesso cliccando qui.

HUAWEI WATCH FIT 5 ora è un best buy assoluto

A questo prezzo il HUAWEI WATCH FIT 5 è sicuramente uno dei migliori smartwatch che puoi avere e dunque non è da farselo scappare. Innanzitutto ha un design elegante e moderno con una scocca leggera dal peso di appena 27 grammi e uno spessore di 9,5 mm. Lateralmente c’è una corona girevole per accedere alle opzioni e un pulsante fisico, mentre il cinturino in questa versione è in silicone.

Ci sono tantissime funzionalità utili come il pagamento NFC e il rilevamento delle cadute che avvisa subito i tuoi contatti di emergenza. Offre poi un bellissimo display AMOLED HD da 1,82 pollici con luminosità massima da 2500 nit che risulta visibile anche con la luce del sole diretta. Puoi avvalerti di oltre 100 attività sportive e di una guida passo dopo passo in una nuova modalità mini-workout con animazione per 10 zone del corpo. Senza dimenticare che puoi usarlo fino a 10 giorni consecutivi e supporta la ricarica rapida.

Approfitta ancora della Festa delle Offerte Prime per avere uno smartwatch d’eccellenza a un prezzo conveniente. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH FIT 5 a 136,31 euro, anziché 199 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.