Eleganza, funzionalità e connettività per la tua scrivania con questo supporto

In questo articolo vogliamo suggerirti un prodotto decisamente interessante per la tua scrivania, che unisce l’utilità alla praticità. Si tratta del supporto per monitor di Vaydeer con HUB USB integrato, un’ottima soluzione per tenere il piano di lavoro in ordine, con eleganza e funzionalità. Oggi Amazon offre un coupon del 50% sul prezzo di listino per una quantità limitata. Considerata l’entità dello sconto, non ne garantiamo la disponibilità al momento della lettura dell’articolo.

Supporto per monitor con HUB USB 3.0 integrato Vaydeer: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti più convincenti del supporto è sicuramente il design. L’accessorio è realizzato completamente in lega di alluminio, in grado di reggere un peso di ben 10 o 20 chili (a seconda della versione). Ai quattro angoli sono posizionati altrettanti piedini in gomma antiscivolo, ottimi per mantenere in posizione il supporto e proteggere la superficie della scrivania. Si tratta di un accessorio che fornisce un’ulteriore base d’appoggio per eventuali accessori, ma che allo stesso tempo garantisce anche un angolo di visione corretto. L’altezza maggiore del monitor, infatti, permette di mantenere la schiena dritta prevenendo i fastidi classici di una seduta scorretta.

Naturalmente, una delle feature più interessanti è l’HUB USB integrato direttamente nel supporto. Questo offre 4 porte USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati, ideali per le periferiche di memorizzazione esterne come dischi o pendrive. Una soluzione molto comoda, soprattutto per chi utilizza una scrivania di medie o grandi dimensioni, su cui appoggia l’unità centrale, rendendo più difficile l’accesso alle porte di case e scheda madre. Ottima, invece, la possibilità di far scivolare sotto il supporto mouse e tastiera, ottenendo così più spazio per lo studio o il disegno ad esempio. In sostanza un accessorio estremamente versatile ed utile per chi trascorre molto tempo al PC soprattutto per la produttività.

Grazie ad un coupon del 50% attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare su Amazon la versione Small a soli 34,98 euro e la versione Large a 44,98 euro. In caso di tastiere con layout completo, magari con tastierino numerico, consigliamo ovviamente la variante Large.