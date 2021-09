Eleganza, leggerezza e prestazioni scontate di 200 euro per il MateBook D15

Stai cercando un portatile dalle buone performance, curato e che non costi troppo? Oggi Amazon ha un’offerta davvero sensazionale su uno dei migliori. Stiamo parlando del Huawei MateBook D15, uno dei laptop più apprezzati per design, funzionalità e soprattutto rapporto qualità/prezzo.

PC portatile Huawei MateBook D15: caratteristiche tecniche

Il design offre un aspetto decisamente premium al laptop, con una scocca realizzata completamente in alluminio ed uno spessore di soli 16,9mm. Ad alimentare il PC ci pensa un processore Intel Core i3-10110U da 2 core e 4 thread con una frequenza massima di ben 4,1GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB espandibile. Il MateBook D15 offre un ampio display FullView da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) e tecnologia IPS. Quest’ultima garantisce una fedele riproduzione cromatica ed un angolo di visione di 178 gradi. Ottima la tastiera, con layout italiano completo, che include un lettore di impronte digitali, il quale permette di aggiungere un ulteriore sistema di protezione per l’accesso al sistema.

Dal punto di vista della connettività troviamo una buona dotazione, nonostante le dimensioni a dir poco ridotte. Presenti 3 porte USB Type-A di cui una con specifica USB 3.0. Presente un’uscita HDMI che permette di collegare un secondo monitor in mirroring o in estensione. Chiude una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery ideale per collegare un HUB esterno ed espandere sensibilmente la connettività. Non mancano naturalmente Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connessione di periferiche esterne. Insomma, un computer che non sorprende dal punto di vista prestazionale, ma che non rinuncia assolutamente a nulla, in una veste elegante e compatta. Perfetto per lo studio, il lavoro o l’intrattenimento con la massima fluidità e reattività.

Grazie ad uno sconto del 31%, il computer può essere acquistato su Amazon a soli 449 euro per un risparmio di ben 200 euro sul prezzo di listino.