Elementary OS 8: diverse novità in arrivo per la distribuzione Linux

Elementary OS 8 è il prossimo aggiornamento della distribuzione Linux basata su Ubuntu e pensata per offrire un’esperienza simile a macOS, per chi ne apprezza l’ambiente dekstop e la GUI. In maniera del tutto analoga al sistema operativo di Cupertino, offre infatti un desktop caratterizzato da una barra centrale con i collegamenti alle applicazioni, insieme a delle notifiche nella parte alta a destra e altre analogie per quanto riguarda gli elementi grafici.

Il prossimo aggiornamento del sistema introdurrà una serie di novità che andranno a interessare il sistema di rilascio degli aggiornamenti, l’interfaccia e altri componenti.

Elementary OS 8: le novità in anteprima della prossima versione

Elementary OS 8 sposta innanzitutto gli aggiornamenti direttamente nelle impostazioni di sistema, in maniera analoga a quanto è stato fatto su Fedora. Precedentemente, questi erano presenti nell’App Center. Con ciò, viene anche resa disponibile l’opzione per abilitare gli aggiornamenti automatici, oltre a poter disabilitare l’installazione automatica dei nuovi aggiornamenti allo spegnimento del sistema.

A subire le modifiche numerose, però, è l’interfaccia, a cominciare dalla schermata di benvenuto, ora ottimizzata per una migliore navigazione con la tastiera e una miglior compatibilità con i lettori schermo. Oltre a fornire tutte le informazioni essenziali, è possibile impostare alcune impostazioni predefinite. Oltre a ciò, le novità riguardano anche la schermata di blocco, con un elemento più grande per quanto riguarda l’orologio, che ora fa anche uso di caratteri in grassetto. Lo sfondo è inoltre anche stato sfocato.

Elementary OS 8 rivede anche le impostazioni di sistema, che adesso fanno uso di GTK 4 per quanto riguarda l’interfaccia. L’aspetto visivo presenta ora una nuova suddivisione a riquadri, che facilità l’accessibilità alle varie voci, offrendo al tempo stesso un aspetto più pulito. Nella scheda “Apparenza” è ora possibile visualizzare l’anteprima dello sfondo, insieme alla tonalità di colore scelta, tra chiaro e scuro.

Oltre a ciò, è ora presente anche una sezione dedicata alla gestione dei driver, dove poter visualizzare quelli installati, oltre a disinstallarli o installarne di nuovi. Al tempo stesso, l’icona delle impostazioni di sistema è stata anch’essa completamente rivista, con un logo completamente nuovo.

Spostando le sezioni degli aggiornamenti e dei driver direttamente nelle impostazioni di sistema, Elementary OS 8 dedicherà l’App Center direttamente a Flatpak. I repository includeranno anche Flathub, che sarà abilitato come sorgente predefinita nelle impostazioni.

Come per il resto delle distribuzioni Linux, anche Elementary passa ora al gestore finestre Wayland, con la possibilità di tornare a X11 per gli utenti che lo preferiscono. Altre novità includono un multitasking rivisto e delle impostazioni rapide rinnovate.

Nel frattempo che venga resa disponibile una data di rilascio, è possibile consultare tutti i cambiamenti completi nella pagina GitHub dedicata a Elementary OS8.