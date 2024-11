ElevenLabs lancia gli agenti AI conversazionali

ElevenLabs, nota per la sua tecnologia di clonazione vocale, ha introdotto la possibilità di costruire agenti AI conversazionali, personalizzabili con variabili come il tono di voce e la lunghezza delle risposte.

La startup ha riscontrato che molti clienti già utilizzavano le sue funzionalità per creare agenti AI conversazionali. Tuttavia, l’integrazione della base di conoscenze e la gestione delle interruzioni risultavano complicate. Così ha creat una pipeline completa per i bot conversazionali.

Gli agenti AI conversazionali di ElevenLabs da personalizzare

Gli utenti, accedendo al proprio account ElevenLabs, possono selezionare un modello o creare un nuovo progetto per un agente di conversazione. È possibile scegliere la lingua principale dell’agente, il primo messaggio e il prompt del sistema per definire il carattere dell’agente. Gli sviluppatori possono anche scegliere un modello linguistico di grandi dimensioni, come Gemini, GPT o Claude, e regolare la temperatura (parametro che controlla la creatività delle risposte) e il limite di utilizzo dei token.

La piattaforma consente di regolare anche la voce, la latenza, la stabilità, i criteri di autenticazione e la durata massima della conversazione con l‘agente AI. Gli utenti possono aggiungere una base di conoscenze attraverso file, URL o blocchi di testo e integrare LLM personalizzati. L’SDK di ElevenLabs supporta Python, Javascript, React e Swift, e offre un’API WebSocket per una maggiore personalizzazione.

Le aziende possono definire criteri per raccogliere dati come nome ed e-mail dei clienti, oltre a criteri di valutazione per misurare il successo delle chiamate. ElevenLabs utilizza la sua pipeline text-to-speech esistente, ma deve ancora sviluppare funzionalità speech-to-text per il nuovo prodotto AI. Attualmente, l’API speech-to-text non è offerta come prodotto autonomo, ma potrebbe competere in futuro con le API di Google, Microsoft, Amazon e altre specializzate come Whisper di OpenAI.

Le ambizioni di ElevnLabs

Attualmente ElevenLabs è a caccia di nuovi finanziamenti poiché aspira a una valutazione di oltre 3 miliardi di dollari, non solo per competere con altre startup di clonazione vocale, manche con OpenAI e la sua API conversazionale in tempo reale annunciata al DevDay 2024.