Elezioni europee: TikTok contro IA e fake news

Dopo Microsoft e Google, anche TikTok ha annunciato le varie misure che implementerà per garantire la qualità delle informazioni relative alle elezioni europee, tra cui il contrasto alle fake news e all’abuso dell’intelligenza artificiale generativa. Un simile approccio è stato adottato per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Centro elettorale in-app

TikTok impiegherà oltre 6.000 persone per moderare i contenuti pubblicati in varie lingue sulla piattaforma. Il team verificherà il rispetto delle regole per eliminare le notizie false e individuare le operazioni di manipolazione occulta che possono influenzare il processo elettorale.

Per limitare la diffusione delle fake news verranno utilizzati sia l’intervento umano che tool automatizzati. Nove organizzazioni di fact-checking controlleranno l’autenticità dei contenuti in 18 lingue. Particolare attenzione sarà riservata ai contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Sono vietati i deepfake di personaggi pubblici che dicono ciò che non avrebbero mai detto. I creatori devono aggiungere un’etichetta ai contenuti IA realistici.

Per aiutare gli utenti a distinguere i fatti reali da quelli falsi verranno creati centri elettorali in-app per ognuno dei 27 paesi europei. I video relativi alle elezioni europee saranno etichettati in modo da indirizzare l’utente al centro elettorale di riferimento. TikTok aggiungerà inoltre promemoria agli hashtag per incoraggiare le persone a seguire le regole, verificare i fatti e segnalare i contenuti che potrebbero violare le linee guida della community.

Un approccio specifico viene adottato per gli account di politici, partiti e organi di informazione. Se un account di questo tipo pubblica contenuti che promuovono la disinformazione o potrebbero causare danni reali durante un periodo elettorale, TikTok può bloccare la pubblicazione di contenuti fino a 30 giorni, oltre che rimuovere quelli che violano le regole.