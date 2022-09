Elezioni 25 settembre: occhio alle email sospette

Mancano ormai solo pochi giorni all’appuntamento con le Elezioni Politiche 2022, in programma per domenica 25 settembre. Il sito da tenere in considerazione per reperire tutte le informazioni ufficiali è quello istituzionale del Ministero dell’Interno, raggiungibile all’indirizzo interno.gov.it. Lì è possibile consultare anche una sezione dedicata a liste e candidati ammessi ai collegi uninominali. Meglio diffidare da altri portali e risorse. Come spesso accade in occasione di eventi dal richiamo mediatico importante, non ci stupirebbe veder comparire qualche trappola tesa dai cybercriminali, con campagne ad hoc.

Dove reperire informazioni sulle Elezioni Polotiche

Il suggerimento è ovviamente anche quello di evitare di aprire eventuali comunicazioni ricevute via email sul tema e di non scaricare file allegati, anche se il riferimento è alle operazioni di voto, alla tessera elettorale ecc.

Sempre dal sito del Ministero dell’Interno, ecco i fac-simile delle schede sulle quali sarà possibile esprimere le proprie preferenze: gialla per il Senato e rosa per la Camera. I seggi rimarranno aperti dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 25 settembre.

C’è poi il canale Twitter ufficiale del Viminale, che pubblicherà eventuali comunicazione e aggiornamenti da qui alla chiusura delle urne.

Per la Camera, il numero dei deputati da eleggere è pari a 400. Al Senato, invece, andranno 200 senatori.

Per i residenti in Italia e all’estero che necessitano di uno spostamento al fine di raggiungere il comune di iscrizione elettorale hanno diritto a tariffe ferroviarie agevolate. Tutti i dettagli nell’aggiornamento dedicato.

Nel caso in cui, per errore o distrazione, qualcuno inciampasse in un allegato sospetto o in una presunta campagna malevola a tema Elezioni Politiche, può fare affidamento su un buon antivirus per garantire l’integrità dei propri dispositivi e la sicurezza dei dati gestiti: oggi quello di Norton è in sconto del 42%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.