Elf Me: guarda il film con Lillo in streaming

Arrivato sulla piattaforma solo da pochi giorni, nel fine settimana, Elf Me è già balzato al numero uno della classifica dei contenuti più visti dal pubblico: lo puoi guardare subito in streaming gratis su Prime Video con un abbonamento Prime. È il film di Natale realizzato da Amazon che vede protagonista Lillo Petrolo nei panni di un elfo.

Guarda in streaming il film Elf Me

Poco più di un’ora e mezza in perfetto stile festivo, per una pellicola adatta a tutta la famiglia. C’è il supporto al formato 4K, per la gioia di chi ha approfittato del Black Friday o del Cyber Monday per comprare un televisore Ultra HD in sconto. Qui sotto la breve sinossi condivisa e il trailer ufficiale.

Trip è un elfo di Babbo Natale dalle invenzioni piuttosto bizzarre. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia, un ragazzino timido con una madre giocattolaia iperprotettiva, Ivana. L’incontro con Trip cambia le loro vite, finchè non arriva l’irriverente imprenditore senza scrupoli Ciocca a rovinargli il Natale.

Co-prodotto da Lucky Red, Goon Films e Amazon MGM Studios, è diretto dal duo di registi YouNuts. Fanno parte del cast di attori, oltre al già citato Lillo Petrolo, anche Anna Foglietta e Claudio Santamaria. La visione è adatta a tutti, come testimonia il rating 7+ assegnato al contenuto.

Elf Me è solo una delle nuove uscite su Prime Video. Tra le altre segnaliamo Il Migliore dei Mondi con Maccio Capatonda, Sisu: l’Immortale per chi ama l’azione e Demeter: Il risveglio di Dracula per gli appassionati di horror. È possibile vederli tutti in streaming gratis con un abbonamento ad Amazon Prime attivo, in alternativa si può iniziare la prova di 30 giorni senza alcuna spesa.

