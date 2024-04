Elgato Facecam: MEGA sconto del 30% su Amazon

L’evoluzione della tecnologia delle webcam ha raggiunto nuove vette con l’Elgato Facecam, una soluzione che offre prestazioni senza compromessi e qualità da studio. Dotata della Elgato Prime Lens, un sistema ottico completamente in vetro con apertura f/2.4 e una focale di 24 mm, questa webcam offre un’esperienza visiva eccezionale che si distingue dalla massa. Attualmente in super sconto del 30% su Amazon, è è praticamente impossibile resisterle al prezzo speciale di soli 111,99 euro, anziché 159,99 euro.

Elgato Facecam: tutti la vogliono a questo prezzo

Ma ciò che veramente solleva la Elgato Facecam sopra le altre è il suo sensore CMOS Sony STARVIS, progettato appositamente per garantire prestazioni ottimali anche in ambienti interni. Questo significa che non importa quanto sia scarsa la luce, la Facecam catturerà sempre immagini chiare e dettagliate, assicurandoti di essere sempre al centro dell’attenzione, anche nelle condizioni più sfavorevoli.

La Elgato Facecam è anche dotata di un motore d’immagine avanzato che garantisce la registrazione di video non compressi, senza artefatti, per offrire una resa visiva autentica e dettagliata. Questo ti permette di condividere i tuoi contenuti con una chiarezza cristallina, senza perdita di qualità.

Parlando di qualità, non possiamo trascurare la risoluzione. Con una straordinaria risoluzione Full HD a 1080p e una fluidità di sessanta fotogrammi al secondo, la Facecam offre un’esperienza visiva impeccabile, sia che tu stia giocando, creando contenuti o partecipando a videoconferenze. La tua immagine sarà sempre nitida e dettagliata, senza compromessi.

La Elgato Facecam è dotata di un circuito ad alta velocità che assicura un trasferimento dati delle immagini tramite interfaccia USB 3.0 con una latenza minima. Ciò significa che potrai trasmettere i tuoi contenuti in tempo reale, senza ritardi fastidiosi che potrebbero compromettere l’esperienza.

Con il 30% di mega sconto su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per migliorare il tuo setup. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e fai tua la Elgato Facecam al prezzo vantaggioso di soli 111,99 euro.