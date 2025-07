Elimina il tuo indirizzo dal web con Incogni: proteggi la tua privacy

Oggi i nostri dati personali, come indirizzo di casa, numero di telefono e perfino email, finiscono facilmente su decine di siti e database online. Proteggere la propria privacy non è più un lusso, ma una necessità. Con Incogni, puoi finalmente dire addio alla sensazione di essere costantemente esposto, facendo rimuovere in automatico le tue informazioni dai luoghi più pericolosi del web.

Perché rimuovere i tuoi dati dal web è così importante

Molti non sanno che esistono veri e propri “broker di dati” che raccolgono e rivendono informazioni personali senza consenso diretto. Questi dati possono essere usati per pubblicità invasive, truffe o addirittura furti d’identità. Eliminare queste tracce significa ridurre drasticamente il rischio di spam, telefonate indesiderate e frodi online.

Incogni è un servizio che si occupa di contattare automaticamente centinaia di broker di dati, richiedendo la rimozione delle tue informazioni sensibili. Una volta attivato, si occupa di tutto:

Monitora quali aziende hanno i tuoi dati.

Invia richieste di cancellazione basate sulle leggi sulla privacy (come GDPR e CCPA).

Tiene traccia dello stato delle richieste, aggiornandoti con report periodici.

Così non devi scrivere email o compilare moduli complicati: Incogni gestisce il processo per te. A partire da pochi euro al mese, Incogni diventa uno strumento indispensabile per chiunque voglia riprendere il controllo della propria vita digitale. Ogni giorno i tuoi dati vengono copiati, venduti e diffusi senza che tu te ne accorga. Non aspettare di diventare vittima di una truffa o di un furto d’identità. Con Incogni puoi eliminare il tuo indirizzo, i tuoi contatti e altre informazioni personali dal web, prima che finiscano nelle mani sbagliate. Prenditi cura della tua sicurezza online. Affidati a Incogni e torna invisibile sul web.