Elon Musk trova un alleato contro OpenAI: il gruppo Encode

La battaglia legale di Elon Musk per fermare la trasformazione di OpenAI in un’azienda a scopo di lucro ha trovato un nuovo sostenitore. Encode, l’organizzazione no-profit che aveva co-sponsorizzato la sfortunata legge californiana SB 1047 sulla sicurezza dell’AI.

OpenAI abbandona il no-profit, Encode con Musk per fermare la svolta

Secondo gli avvocati di Encode, il passaggio di OpenAI a una struttura for-profit “minerebbe” la missione dell’azienda di “sviluppare e implementare una tecnologia trasformativa in modo sicuro e benefico per il pubblico“. Se davvero siamo alle soglie di una nuova era dell’intelligenza artificiale generale (AGI), sostengono, l’interesse pubblico richiede che questa tecnologia sia controllata da un ente di beneficenza pubblico, non da un’organizzazione focalizzata sul profitto.

OpenAI, fondata nel 2015 come laboratorio di ricerca no-profit, ha adottato una struttura ibrida per far fronte ai crescenti costi dei suoi esperimenti. Ora però intende trasformare la sua parte for-profit in una società benefit del Delaware (PBC), con azioni ordinarie e la missione di OpenAI come interesse pubblico. Per Musk, che ha contribuito alla nascita dell’ente no-profit originale, si tratta di un tradimento della missione filantropica iniziale.

Meta si schiera con Musk

Anche Meta, la società madre di Facebook e rivale di OpenAI, sostiene gli sforzi per bloccare la conversione di OpenAI. In una lettera al procuratore generale della California Rob Bonta, Meta ha sostenuto che consentire questo passaggio avrebbe “implicazioni sismiche per la Silicon Valley“.

Secondo Encode, il dovere fiduciario di OpenAI verso l’umanità “evaporerebbe” con la transizione a una PBC, poiché la legge del Delaware è chiara: gli amministratori di una PBC non hanno alcun dovere verso il pubblico. “L’interesse pubblico sarebbe danneggiato da un ente no-profit focalizzato sulla sicurezza che rinuncia al controllo su qualcosa di così trasformativo a qualsiasi prezzo a favore di un’impresa a scopo di lucro senza un impegno applicabile per la sicurezza“, si legge nel brief.

OpenAI ha definito le lamentele di Musk “infondate”. Ma l’azienda continua a subire una fuga di talenti di alto livello, in parte a causa delle preoccupazioni che stia dando priorità ai prodotti commerciali a scapito della sicurezza. La battaglia legale sul futuro di OpenAI è appena iniziata e le sue implicazioni per il mondo dell’AI potrebbero essere enormi.