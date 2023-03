Elon Musk compra anche Silicon Valley Bank?

Lo scorso 10 marzo è fallita la Silicon Valley Bank, una banca che finanziava numerose startup statunitensi attraverso i fondi di oltre 2.500 società di venture capital. La sussidiaria del Regno Unito è stata acquisita da HSBC per la cifra simbolica di una sterlina. Elon Musk sembra invece interessato ad acquisire la banca negli Stati Uniti.

Come è noto, Elon Musk ha speso 44 miliardi di dollari per acquisire Twitter. Il denaro è stato in parte racimolato vendendo le azioni di Tesla e chiedendo un prestito di 13 miliardi di dollari agli istituti bancari con un interesse annuo di circa un miliardo di dollari. Nonostante i debiti, il proprietario (e CEO ad interim) dell’azienda californiana potrebbe tentare un’altra acquisizione.

Rispondendo al co-fondatore e CEO di Razer su Twitter, Musk ha scritto:

La frase “Sono aperto all’idea” non indica nulla. Potrebbe essere solo l’ennesima provocazione dell’ex uomo più ricco del mondo, ma teoricamente non sarebbe un investimento sbagliato.

Da mesi circolano voci sullo sviluppo di un sistema di pagamento nativo per Twitter che permetterà agli utenti di scambiare denaro sulla piattaforma e di trasferire denaro al conto corrente autenticato. Secondo il Financial Times, l’azienda californiana ha iniziato a chiedere le licenze necessarie alle autorità statunitensi.

I think Twitter could use a financial leg. Would make total sense for the entire Musk ecosystem to buy the ruins of SVB and could also create a viable business model going forward for Twitter. ping @elonmusk

