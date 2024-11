Elon Musk ha fame di chip AI, NVIDIA sotto pressione

Con il boom dell’intelligenza artificiale, un’azienda più di tutte le altre potrebbe sentirsi fortunata… NVIDIA. L’azienda di Jensen Huang produce i migliori chip del settore, essenziali per costruire le infrastrutture che consentono ai sistemi AI di funzionare.

Di conseguenza, in meno di due anni, NVIDIA è diventata l’azienda di maggior valore al mondo sul mercato azionario. Ma questo status assolutamente invidiabile, può avere anche un lato meno piacevole, soprattutto quando i clienti fanno pressione!

NVIDIA deve far fronte a una domanda incessante da parte di numerosi giganti della tecnologia. E uno di loro sta forse causando qualche problema: Elon Musk. L’uomo più ricco del mondo, il cui impero comprende xAI, l’azienda che ha sviluppato Grok, starebbe mettendo alla prova la capacità produttiva del colosso cinese.

Questo secondo un’e-mail interna di un responsabile delle vendite di NVIDIA ottenuta dal Wall Street Journal. Nell’e-mail, il manager spiega ai suoi colleghi che le richieste di Elon Musk stanno mettendo a dura prova le catene di fornitura dell’azienda. Il giornale non ha fornito la data di invio dell’e-mail.

Va detto che tutti vogliono i suoi chip H100, considerati ad oggi i migliori del settore. All’inizio di quest’anno, Meta ha spiegato che avrebbe avuto 340.000 chip H100 entro la fine del 2024. Ma in questo campo, come in altri, Elon Musk si distingue sempre.

In pochi mesi, la sua azienda xAI ha costruito il supercomputer Colossus, composto da 100.000 chip H100: “Colossus è il più potente sistema di addestramento AI al mondo. Inoltre, raddoppierà le sue dimensioni fino a 200.000 in pochi mesi”, ha dichiarato Elon Musk lo scorso settembre.

This weekend, the @xAI team brought our Colossus 100k H100 training cluster online. From start to finish, it was done in 122 days.

Colossus is the most powerful AI training system in the world. Moreover, it will double in size to 200k (50k H200s) in a few months.

Excellent…

— Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024