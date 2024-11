Risparmia il 50% sui pedaggi con il Black Friday Telepass

Il Black Friday è arrivato anche da Telepass. Gli utenti che entro il 2 dicembre scelgono Telepass Plus riceveranno uno sconto del 50% sui pedaggi dal 20 dicembre 2024 al 15 febbraio 2025, il canone gratuito fino al 30 giugno 2026 e 1 giorno di Skipass gratis.

Telepass Plus è l’offerta pensata per la mobilità. L’adesione al piano Plus consente di associare il dispositivo Telepass a due targhe e pagare i pedaggi ogni tre mesi, in più offre un programma cashback sui servizi e sconti fino al 100% su 17 tratte autostradali.

L’offerta del Black Friday Telepass è attivabile su questa pagina dedicata del sito ufficiale Telepass.

Telepass festeggia il Black Friday con il 50% in meno sui pedaggi

L’adesione a Plus permette di ricevere direttamente a casa il Telepass Slim senza costi di attivazione né di spedizione, con in più l’accesso immediato ai 24 servizi di mobilità inclusi nel piano. Tra questi si annoverano il pagamento automatico dell’Area C di Milano con la registrazione della propria targa, l’imbarco sul traghetto per lo Stretto di Messina, l’acquisto delle vignette elettroniche e il parcheggio sulle strisce blu pagando solo il tempo di sosta effettivo.

Inoltre, sempre con Telepass Plus è possibile pagare i parcheggi convenzionati di fiere, stazioni e aeroporti, e personalizzare il proprio dispositivo del colore preferito tra arancione, magenta, acquamarina, nero, rosso, blu, verde, giallo e grigio. Volendo, sono disponibili anche Telepass firmato Inter e la colorazione Blu FIGC.

Tornando all’offerta di apertura, il cashback ha un limite di 25 euro sui pedaggi effettuati nel territorio italiano tra il 20 dicembre e il 15 febbraio del prossimo anno. Ciò significa che se si effettua una o più tratte autostradali per un pedaggio complessivo di 50 euro, si riceveranno 25 euro come rimborso.

Il Black Friday Telepass termina il prossimo 2 dicembre e prevede l’inserimento del codice promozionale BFPLUS24 in app al momento della sottoscrizione dell’offerta.