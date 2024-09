Musk presenta Colossus, il supercomputer AI con GPU Nvidia

Si può dire tutto quello si vuole di Elon Musk, ma quando il magnate della Tesla si mette in testa qualcosa… di sicuro poi la fa. Fondata solo a luglio dell’anno scorso, la sua ultima startup di intelligenza artificiale, xAI, ha appena messo online un nuovo supercomputer chiamato “Colossus“, progettato per addestrare il suo modello AI Grok, rivale del più noto GPT-4 di Open AI.

This weekend, the @xAI team brought our Colossus 100k H100 training cluster online. From start to finish, it was done in 122 days.

Colossus is the most powerful AI training system in the world. Moreover, it will double in size to 200k (50k H200s) in a few months.

— Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024