Elon Musk, il giallo della foto AI per il compleanno: cos'è successo

Il primo trilionario della storia ha appena compiuto 55 anni. Sua madre Maye Musk ha pubblicato su X una foto di Elon Musk che soffia le candeline su una torta a forma di razzo Starship. La foto recita: Buon compleanno al mio meraviglioso figlio. Elon Musk mi ha dato 55 anni di gioia. Sotto la foto, un tag: “Made With AI.” Il tag è stato poi misteriosamente rimosso. Ma Internet l’aveva già visto.

La foto AI pubblicata dalla madre di Elon Musk per il suo compleanno

Due immagini. Nella prima, Musk è davanti ad una torta a forma di Starship, e soffia sulle candeline, che simulano i motori. Nella seconda, un’installazione di blocchi Lego che rappresenta una colonia extraplanetaria. Le candeline hanno una lucentezza iperrealista. Alcuni Lego sembrano leggermente distorti. Non ci sono segni evidenti che le immagini siano completamente generate dall’AI, ma il dubbio è più che legittimo.

Non è chiaro se Maye Musk ha generato le immagini da zero o ha usato l’AI per modificarle in post-produzione. In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: una foto di compleanno che il figlio più ricco del mondo non riesce nemmeno ad avere senza il filtro dell’AI.

La reazione degli utenti

A rafforzare questa teoria c’è un vecchio tweet, poi cancellato, in cui l’account di Maye Musk scriveva a Elon: Tua madre mi ha detto che da bambina puliva i bagni in una pensione a Liverpool. La frase ha attirato l’attenzione perché, se fosse stata davvero Maye a scriverla, avrebbe parlato di sé in terza persona. Un dettaglio che molti hanno interpretato come prova del fatto che l’account fosse gestito da Elon Musk, salvo che il riferimento non fosse alla nonna materna.

Del resto, Musk ha già usato un account alternativo per impersonare il proprio figlio X Æ A-12 quando era un neonato.

Insomma, non è chiaro quale possibilità sia più deprimente: che la madre usi l’AI per le foto di compleanno del figlio, o che il figlio pubblichi le proprie foto di compleanno fingendo di essere la madre.