 Gmail Live: si possono cercare le email con la voce grazie a Gemini
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Gmail Live: si possono cercare le email con la voce grazie a Gemini

Gmail Live permette di cercare le email parlando con Gemini. Funziona per domande complesse. In beta su Android e iOS.
Gmail Live: si possono cercare le email con la voce grazie a Gemini
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Gmail Live permette di cercare le email parlando con Gemini. Funziona per domande complesse. In beta su Android e iOS.
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Google è profondamente impegnata a trovare nuovi modi in cui l’AI può salvarci da compiti ardui… ad esempio, come digitare manualmente una parola chiave nella barra di ricerca di Gmail. Gmail Live, annunciato al Google I/O il mese scorso e ora in beta, permette di cercare nella casella email usando la voce.

Basta chiedere a Gemini: quando parte il mio volo? o dov’è il mio ordine Amazon? e l’AI cerca nelle email per conto dell’utente. Il problema che risolve è reale, trovare informazioni sepolte in migliaia di email è fastidioso. Se il problema giustifichi una conversazione vocale a schermo intero con un chatbot invece di digitare due parole nella ricerca, è un’altra questione.

Gmail Live in beta: Gemini cerca nelle email con la voce, come funziona

L’icona Live appare nel campo di ricerca di Gmail, con il pulsante Gemini accanto. Toccandolo si apre Gmail Live a schermo intero, con un avviso che è una funzione beta. Si vede un pulsante per uscire e tornare alla casella, e un toggle per il microfono.

Si parla, e Gemini cerca. C’è un piccolo tempo di attesa per l’elaborazione dei comandi vocali, secondo 9to5Google che ha provato la funzione. Alcuni utenti Android e iOS stanno già vedendo la funzione prima del rollout ufficiale per gli abbonati Google AI Pro e Ultra previsto durante l’estate.

Gemini Live arriva su tutte le app Google

Gmail Live è parte di una strategia più ampia: portare le conversazioni vocali di Gemini Live, le chat vocali dal vivo con il chatbot, su tutte le app Google principali.

Docs Live trasformerà il flusso di coscienza in una bozza strutturata, raccogliendo dettagli da altre app con il permesso dell’utente. Keep Live porta funzionalità simili all’app di appunti. Android Authority ha già visto Keep Live in circolazione.

Tutte queste funzionalità saranno inizialmente esclusive per gli abbonati Google AI Pro e Ultra. I clienti business Google Workspace potranno testarle in anteprima.

Fonte: 9to5Google

Pubblicato il 30 giu 2026

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30 giu 2026
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