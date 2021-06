Bitcoin: Elon Musk e Jack Dorsey, THE Talk

Due dei più celebri sostenitori di Bitcoin sono pronti a confrontarsi sul tema, in occasione di un evento dedicato. Con uno scambio via social (nel post di seguito), Elon Musk e Jack Dorsey si sono dati appuntamento per il mese prossimo.

The ₿ Word: Musk e Dorsey a confronto su Bitcoin

L'incontro è previsto nella cornice della conferenza The ₿ Word in programma per il 21 luglio, che vedrà proprio il numero uno di Twitter impegnato come padrone di casa in compagnia di Cathie Wood, fondatrice di ARK Investment Management. Questi i punti in agenda, stando a quanto riportato sul sito ufficiale: “Demistificare Bitcoin”, “Supportare l'ecosistema degli sviluppatori”, “Rendere sicuro il network di Bitcoin”, “Regolamentare Bitcoin”, “Preservare lo spirito di Bitcoin”.

For the Bitcurious? Very well then, let’s do it 😉 — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Quel maiuscolo attribuito all'articolo in THE Talk non è affatto casuale e, per dirla tutta, può essere interpretato come esplicita manifestazione di autoreferenzialità. Un confronto sull'argomento tra due nomi di spicco non è certo destinato a passare inosservato, ma alla luce dei fatti recenti abbiamo l'impressione sia un ennesimo tentativo di centralizzare la discussione su un qualcosa come Bitcoin che deve la propria fortuna proprio alla sua natura decentralizzata.

Di certo il tema della sostenibilità non potrà essere ignorato. La stessa società guidata da Musk, l'automaker Tesla, ha smesso di accettare pagamenti in BTC per i suoi veicoli, dichiarando però di poter tornare sulla decisione se la criptovaluta e più nel dettaglio l'infrastruttura delegata alla sua gestione saprà dimostrarsi maggiormente rispettosa dell'ambiente. L'aggiornamento Taproot del protocollo in programma per il mese di novembre promette passi in avanti anche su questo fronte.