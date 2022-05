Elon Musk: l'Italia resterà senza italiani

L’Italia resterà senza italiani, se il tasso di natalità continuerà con questi trend. Lo sappiamo da tempo e i dati ISTAT ce lo confermano quotidianamente, ma la politica non ha fatto molto in tal senso se non polarizzando il dibattito attorno al concetto di “risorse” per gli immigrati ed accarezzando il concetto di “sostituzione etnica” nei peggiori dei dibattiti. Ora Elon Musk funge da detonatore con un tweet che fa riferimento diretto all’Italia per corroborare le proprie tesi in proposito:

Italy will have no people if these trends continue — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2022

Se continuiamo così, rimarremo senza italiani. Ma i problemi arriveranno ben prima: se continuiamo così non ci sarà più previdenza sociale, non ci sarà più welfare, crollerà il valore dei beni immobili ed un sistema basato su un certo volume di popolazione entrerà in crisi.

Lo sappiamo, ma Musk ce lo ha urlato in faccia rispondendo ad un grafico di Andrea Stroppa e mettendo così l’accento su un problema sociale destinato presto o tardi a deflagrare. Sulle cause molto ci sarebbe da discutere: welfare da riscrivere? Progetti per la natalità da rivedere? Politiche del lavoro che non trasformino una gravidanza in un limite (per entrambi i genitori)? Progetti per l’infanzia e per la scuola che siano sostenibili economicamente e che diventino compendio per gli impegni lavorativi dei genitori? Di fronte ad un problema complesso servirebbero soluzioni avanzate, ma una presa di coscienza sarebbe già un buon passo in avanti.

La citazione sull’Italia è però soltanto un passaggio estemporaneo all’interno di un dibattito ben più ampio. Secondo Musk l’eccessiva presenza umana sul pianeta non è un problema, anzi. La linea di pensiero che vede in questo tassello il problema di molti mali (dall’inquinamento all’assenza di risorse, fino ai disordini sociali di rimbalzo che ne derivano) non vede Musk concorde: il fondatore di SpaceX, colui il quale vorrebbe colonizzare Marte il prima possibile, ritiene che occorra anzi evitare lo spopolamento poiché causerebbe danni peggiori. Le tesi di Musk si scontreranno presto con un problema urgente e gravoso: l’assenza di cibo.

Il “metodo Musk” si basa su questi principi. La sua disamina sull’Italia è soltanto una condivisibile e logica presa d’atto di un problema evidente, sul quale la politica (più che il mondo di Twitter) dovrebbe rapidamente occuparsi.

Se la situazione in Ucraina non si dovesse sbloccare, i flussi migratori andranno a scompaginare molte statistiche con variabili nuove, ma evidenziando una situazione in cui tra domanda e offerta di cibo ci sarà un gravissimo gap. Purtroppo non basterà un incontro di Judo tra Musk e Putin per risolvere il problema.

