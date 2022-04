Elon Musk offre 43 miliardi per comprare Twitter

Come previsto, Elon Musk ha deciso di acquistare il 100% della azioni di Twitter. L’uomo più ricco del mondo ha offerto 54,20 dollari per azione, ovvero circa 43 miliardi di dollari. La proposta di acquisto è stata comunicata alla SEC (Securities and Exchange Commission) il 13 aprile.

Musk è diventato il principale azionista di Twitter dopo aver acquistato il 9,2% delle azioni. Ciò gli avrebbe garantito un posto nel consiglio di amministrazione, ma successivamente ha cambiato idea. L’offerta di acquisto comunicata ieri alla SEC è quindi la naturale conseguenza.

L’ingresso nel consiglio di amministrazione non avrebbe consentito l’acquisto di un numero di azioni superiore al 14,9%. L’eliminazione del vincolo ha dato la massima libertà a Musk che quindi ha subito sfruttato l’occasione, mettendo a segno quella che viene solitamente definita una scalata ostile.

Twitter ha attualmente una capitalizzazione di mercato di circa 37 miliardi di dollari. I 43 miliardi di dollari (54,20 euro per azione) sono quindi oltre il reale valore di Twitter. Musk ha comunicato le sue intenzioni a Bret Taylor, Presidente del consiglio di amministrazione, con una lettera:

Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale di essere la piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo e credo che la libertà di parola sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante. Tuttavia, da quando ho effettuato il mio investimento, ora mi rendo conto che l’azienda non prospererà né servirà questo imperativo sociale nella sua forma attuale. Twitter ha bisogno di essere trasformato in un’azienda privata. Di conseguenza, mi offro di acquistare il 100% di Twitter per 54,20 dollari per azione in contanti, un premio del 54% rispetto al giorno prima che iniziassi a investire in Twitter e un premio del 38% rispetto al giorno prima che il mio investimento fosse annunciato pubblicamente. La mia offerta è la mia offerta migliore e finale e, se non viene accettata, dovrei riconsiderare la mia posizione di azionista.