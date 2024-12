Elon Musk e la SEC ai ferri corti: nuove accuse in arrivo

Elon Musk e la SEC, storia di un amore mai sbocciato… Siamo arrivati all’ultima puntata di questa telenovela? Improbabile! Pare che l’ente di controllo americano stia per scaricare addosso all’uomo più ricco del mondo una valanga di accuse. A rivelarlo, è stato lo stesso Musk, pubblicando su X la lettera del suo avvocato.

Oh Gary, how could you do this to me? 🥹 pic.twitter.com/OoooQI77ZS — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2024

La SEC contro Elon Musk: in arrivo varie accuse

Secondo l’avvocato Alex Spiro, la SEC starebbe preparando “numerosi capi d’accusa” nei confronti di Musk. Quali siano e quante aziende coinvolgano, resta un mistero. L’unica certezza è che hanno riaperto un’indagine su Neuralink, la sua startup che sviluppa interfacce neurali.

Spiro si lamenta del fatto che la SEC abbia messo Elon Musk con le spalle al muro: o accetta di pagare entro 48 ore, o si becca una bella denuncia. A suo dire, un ricatto bello e buono, l’ennesimo atto di “persecuzione” contro il suo cliente.

D’altronde, tra Musk e la SEC è stata antipatia a prima vista. Tutto è iniziato nel 2018, quando Musk twittò di avere i soldi per rendere Tesla privata, salvo poi fare retromarcia. Risultato? La SEC lo citò in giudizio. Alla fine Musk accettò di pagare 20 milioni, mollare la poltrona di presidente Tesla e far controllare i suoi tweet da un avvocato (il famoso “babysitter di Twitter”).

Peccato che poi Musk si sia rifiutato di sottostare al “supervisore di Twitter”, dando vita a un contenzioso legale che è arrivato fino alla Corte Suprema (che gli ha dato torto).

Altri guai in arrivo per Elon Musk?

Ultimamente la SEC ci ha riprovato, chiedendo di multare Musk per aver disertato una deposizione sull’affare Twitter. Ma stavolta un giudice gli ha dato ragione, visto che aveva ripagato il biglietto aereo agli avvocati a cui aveva dato picche. Sarà stata l’ultima spinta per far partire la rappresaglia della SEC?

Chissà se le nuove accuse riguardano proprio Twitter o qualcos’altro. In passato si era parlato di un’indagine per frode sulle affermazioni di Tesla sulla guida autonoma. E nel 2023 alcuni legislatori avevano chiesto alla SEC di indagare sulla sicurezza dei chip cerebrali di Neuralink. Insomma, casini su casini.

Musk irride il capo della SEC con l’AI

E Musk che fa? Se la ride, ovvio. Ha pure chiesto a Grok di disegnare il capo della SEC come Gary la lumaca di Spongebob. A questo punto non ci resta che aspettare la prossima puntata…