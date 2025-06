Elon Musk si scusa con Trump: "Sono andato troppo oltre"

“Mi pento di alcuni miei post sul presidente Donald Trump della scorsa settimana. Sono andato troppo oltre“. Elon Musk ha fatto pubblica ammenda sul suo account X. Il mea culpa è la conferma che il miliardario sta facendo un passo indietro dopo lo sconto violento con il presidente degli Stati Uniti.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025

Elon Musk fa un passo indietro e si scusa con Trump

A dire il vero, ce lo sentivamo, tanto più che il boss di Tesla ha appoggiato in pieno la svolta autoritaria di Donald Trump, che ha deciso di mobilitare la Guardia Nazionale e addirittura l’esercito americano in seguito alle violente manifestazioni di Los Angeles in risposta alle retate della polizia dell’immigrazione.

Ma ora la questione è un’altra: Trump accetterà questa mano tesa? Come promemoria, i due uomini si sono scontrati a colpi di tweet e dichiarazioni pubbliche al vetriolo. Sulla lite si è espresso anche lo scrittore Stephen King, che li ha definiti “due miliardari isterici“. Elon Musk ha rivelato (ma non ha fornito alcuna prova) che Donald Trump è stato citato nel dossier di Jeffrey Epstein e che avrebbe fatto di tutto per impedire la divulgazione di queste informazioni.

Come promemoria, si tratta di un caso legale piuttosto scabroso. Jeffrey Epstein, oramai deceduto, era un finanziere statunitense. Pare fosse a capo di una rete internazionale di sfruttamento sessuale di minori. Le indagini hanno rivelato un giro di abusi, prostituzione minorile e traffico sessuale. E pare che siano coinvolte anche politici e celebrità dello spettacolo.

L’imprenditore ha persino dichiarato che avrebbe ritirato SpaceX dalle operazioni spaziali americane, in risposta alle minacce di Trump. Oltre ad aver ripubblicato dei tweet in cui chiedeva l’impeachment di Trump e la sua sostituzione con J.D. Vance.

Pace fatta?

Donald Trump non è stato di certo da meno, anzi. Ha contrattaccato minacciando di porre fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon Musk, dichiarandosi sorpreso del fatto che Biden non l’avesse mai fatto…

Trump ha dichiarato anche che Elon Musk non aveva mostrato apertamente ostilità nei suoi confronti finché non è emersa la proposta di ridurre i fondi federali destinati ai veicoli elettrici. Secondo Trump, Musk avrebbe cambiato atteggiamento proprio per difendere i suoi interessi economici, e non per motivi politici o personali. Probabilmente, Trump si aspettava più sostegno o neutralità da Musk.

Intanto Musk ha fatto il primo passo (per strategia o sincero pentimento, non si sa), ma meglio non farsi ingannare dalle apparenze. Il tentativo di riavvicinamento tra le parti potrebbe essere solo temporaneo.