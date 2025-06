Stephen King sulla lite Trump-Musk: la frase che ridimensiona tutto

Il mondo intero guarda affascinato il litigio pubblico tra Donald Trump ed Elon Musk, come fosse il reality show più seguito dell’anno. Commenti e meme spuntano ovunque sui social. Ma Stephen King ha deciso di dire quello che probabilmente pensano in molti, con la sua solita schiettezza tagliente.

“Due miliardari isterici”: Stephen King gela Trump e Musk

Mentre tutti si schierano da una parte o dall’altra, l’autore di “It” e “Misery non deve morire” ha scelto una strada diversa. Invece di alimentare il circo mediatico, Stephen King ha messo la questione in prospettiva con una frase che vale più di mille analisi politiche: “Due miliardari che fanno una scenatina isterica. A chi frega? Il mondo ha problemi veri.”

Couple of billionaires having a hissy little catfight. Who gives a shit? The world actually has problems. — Stephen King (@StephenKing) June 5, 2025

Poche parole che centrano il punto. Mentre Trump e Musk si scambiano colpi su Truth Social e X, dal cambiamento climatico alle guerre in corso, i problemi reali del pianeta sembrano passare in secondo piano rispetto al loro duello a distanza.

Da alleati a nemici pubblici

La rottura tra i due ex alleati ha raggiunto livelli da soap opera. Musk ha tirato fuori pesanti accuse, sostenendo che Trump compare nei file di Jeffrey Epstein e che questo sarebbe il motivo per cui non sono stati resi pubblici. Ha anche chiesto ai suoi 220 milioni di follower su X se sia il momento di “creare un nuovo partito politico in America che rappresenti davvero l’80% del centro.” Trump, dal canto suo, non è rimasto in silenzio e ha risposto per le rime attraverso i suoi canali.

Lo scrittore non è nuovo alle critiche verso entrambi i personaggi. L’anno scorso aveva accusato Musk di diffondere disinformazione politica. “La maggior parte dei suoi tweet sono disinformazione e bugie pro-Trump,” aveva scritto, aggiungendo: “Ricordate, ha interessi in gioco. Considerate i suoi post di conseguenza.”

Il maestro dell’horror aveva anche annunciato di aver lasciato X dopo la rielezione di Trump a presidente. Ma a febbraio è tornato sulla piattaforma per dire ai suoi 6,8 milioni di follower: “Sono tornato! Vi sono mancato?” seguita da una precisazione ancora più diretta: “Volevo solo dire che Trump è un traditore amante di Putin! Vale doppio per Elon!”

Quando la realtà supera la fiction

La battuta di Stephen King colpisce nel segno perché mette in evidenza l’assurdità del momento. Due delle persone più potenti al mondo che si comportano come liceali in una commedia adolescenziale, mentre i riflettori mediatici sono tutti puntati su di loro invece che sui problemi che davvero contano.

Forse è proprio questo il punto: in un’epoca in cui la politica è diventata spettacolo e lo spettacolo è diventato politica, serve qualcuno che ricordi che là fuori c’è un mondo reale con sfide reali che meritano la nostra attenzione più di una lite tra miliardari.