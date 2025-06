Elon Musk vs Donald Trump: scontro spaziale

Ieri è iniziato un battibecco social tra Elon Musk e Donald Trump, innescato dalla presentazione del disegno di legge che prevede vari tagli fiscali, incluso il credito di imposta per i veicoli elettrici. Il botta e risposta ha riguardato anche i contratti sottoscritti da SpaceX con il governo statunitense.

Musk minaccia di ritirare le navicelle Dragon

Secondo Trump, il disegno di legge permetterà di ridurre le spese di oltre 1.600 miliardi di dollari. Musk afferma invece che aumenterà il deficit e gli Stati Uniti rischiano il default.

Il Presidente ha dichiarato che Musk è “impazzito” perché verranno eliminati gli incentivi per le auto elettriche, aggiungendo inoltre che conosceva il contenuto del disegno di legge. L’uomo più ricco del mondo ha categoricamente smentito. Ieri sera, Trump ha pubblicato questo post su Truth Social:

Il modo più semplice per risparmiare sul nostro bilancio, miliardi e miliardi di dollari, è porre fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon. Sono sempre stato sorpreso che Biden non l’abbia fatto!

Subito dopo è arrivata la risposta dell’ex amico:

In light of the President’s statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025



Musk aveva quindi minacciato di ritirare la navicella Dragon, utilizzata per portare astronauti e rifornimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La notte ha portato consiglio, quindi stamattina ha comunicato che non ritirerà la navicella.

La NASA è fortemente dipendente da SpaceX. Se Trump o Musk decidessero di interrompere i contratti, la ISS verrebbe praticamente abbandonata. Una versione modificata della navicella Dragon verrà usata per spingere la ISS verso l’atmosfera terrestre in maniera controllata. Senza l’aiuto di SpaceX, la ISS potrebbe cadere su aree popolate.

Musk potrebbe anche decidere di non fornire il razzo Starship per raggiungere la Luna, quindi per gli Stati Uniti non ci sarebbe nessuna possibilità di battere la Cina. Infine, il Dipartimento della Difesa rischierebbe di perdere un mezzo per il lancio dei satelliti e il servizio Starshield (simile a Starlink).