Elon Musk sull'incidente texano della Tesla Model S

Nel fine settimana, due uomini di 59 e 69 anni sono deceduti a causa di un incidente mortale avvenuto in Texas, a nord di Houston, dopo essersi schiantati contro un albero viaggiando a velocità elevata a bordo di una Tesla Model S. Stando alle prime ricostruzioni delle autorità locali, al momento dell’impatto nessuno sedeva al posto del conducente. C’è però chi non ne è convinto.

Musk sull’incidente in Texas: Autopilot e FSD non hanno colpe

Rispondendo a un utente sui social, Elon Musk ha affermato che quando si è verificato il sinistro la tecnologia Autopilot non era attiva e che il veicolo non disponeva della modalità Full Self Driving.

I log con le informazioni recuperati indicano che Autopilot non era abilitato e che questa vettura non disponeva di FSD. Inoltre, per attivare Autopilot, è necessario ci siano le linee a delimitare la carreggiata, assenti su questa strada.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ! Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD. Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021

Il numero uno dell’automaker non ha poi replicato alle richieste di chiarimenti in merito alla provenienza dei log citati, alle modalità con le quali sono raccolti e immagazzinati. A parziale smentita di quanto sostenuto dal Technoking of Tesla alcuni interventi successivi.

But a Tesla owner just demonstrated today that AP works without lane markings and goes over the speed limit in 25 mph roads… What data exactly have you recovered from the car? You say AP was not enabled, do you mean at the time of the crash? What about the secs/mins before? — Neal Boudette (@nealboudette) April 19, 2021

Nel filmato qui sotto, il funzionamento di Autopilot in assenza delle linee sull’asfalto.

There was a tragic accident that transpired last night with a Tesla. The initial report indicate there wasn’t a driver in the drivers seat. Some say the street won’t allow autopilot due to not having lines. My Tesla activates autopilot without lines. I could end up in a tree pic.twitter.com/26TVw9Bo98 — Sergio Rodriguez (@LyftGyft) April 18, 2021

Online anche un filmato che mostra come la tecnologia di guida autonoma sia in grado di disabilitarsi automaticamente non appena viene slacciata la cintura, accostando al margine della carreggiata.

Quanto accaduto sarà con tutta probabilità oggetto di un’indagine condotta dalla National Highway Traffic Safety. L’agenzia statunitense ha reso noto di aver già analizzato alcune decine di incidenti che hanno visto protagoniste le Tesla. Nel frattempo si è mosso il National Transportation Safety Board.

The NTSB, in coordination with the Harris County Precinct 4 Constable’s Office, is sending two investigators to conduct a safety investigation of the fatal Apr. 17, 2021, Tesla vehicle crash near Spring, TX. — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) April 19, 2021

Un’altra ricostruzione, piuttosto sconcertante, è quella fornita dalla testata KPR 2 di Houston. Il giornalista Deven Clarke è riuscito a entrare in contatto con il cognato di una delle vittime che ha affermato quanto segue.