Elon Musk vuole creare TruthGPT, IA "alla caccia delle verità"

Elon Musk è tornato a discutere di TruthGPT, la sua intelligenza artificiale alternativa a ChatGPT. Durante un’intervista con Tucker Carlson di Fox News, il CEO di Tesla e Twitter ha parlato di un approccio alternativo alla creazione delle IA necessario al fine di “evitare la distruzione dell’umanità”. Che si tratti della strada giusta nel settore, o di una visione esagerata?

Nel contesto del Tucker Carlson Tonight Show di Fox News Channel, il patron di SpaceX ha definito TruthGPT il “miglior percorso verso la sicurezza, nel senso che un’intelligenza artificiale che si preoccupa di comprendere l’universo, è improbabile che annichilisca gli umani perché siamo una parte interessante dell’universo”. Si tratterebbe quindi di una intelligenza artificiale che i ricercatori intendono rendere incapace di disprezzare l’essere umano e desiderare la sua fine, come potrebbe accadere nel caso di altre IA non controllate.

Per Musk, pertanto, TruthGPT è un modello che corregge il lavoro di OpenAI e ottiene il supporto di filosofi ed esperti di etica, proprio come proposto anche dal CEO di Google, Sundar Pichai.

What we need is TruthGPT

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023