Elon Musk vuole sostituire la Russia sulla ISS?

L’invasione Russa da parte dell’Ucraina continua a imperversare, e di contorno proseguono le diatribe tra Europa e Russia riguardo i molti campi dove collaborano: tra questi c’è sicuramente la Stazione Spaziale Internazionale, ISS, che potrebbe avere un serio problema se la Russia decidesse di andarsene, ma forse la soluzione la propone Elon Musk.

Riprendiamo una notizia di qualche giorno fa: la Roscosmos ha pubblicato un video con tanto di canzoncina russa felice, che mostrava gli astronauti russi andarsene dalla ISS con il loro modulo, spingendo la stazione a caduta incontrollata sulla Terra. Il video potete trovarlo dentro la news, proseguendo su questo link.

Una serie di lunghi tweet rilasciati da Dmitry Rogozin, direttore generale di Roscosmos ormai dal 2018, hanno ospitato le sue parole mentre parlava delle sanzioni che America e Europa stanno dando alla Russia, così come dei problemi che una rottura tra Russia, NASA e ESA potrebbe portare.

I vari tweet si chiudono con la seguente frase:

Allora un paio di giorni dopo, a sorpresa, Elon Musk ha postato in risposta questa foto.

Ovviamente subito qualcuno ha chiesto informazioni su questo post criptico, che in realtà nasconde un messaggio molto semplice, anzi una risposta. Alla domanda di Rogozin, “chi salverà la Stazione Spaziale Internazionale dalla caduta non controllata” la risposta per Musk è proprio SpaceX.

“If you block cooperation with us, who will save the ISS from an uncontrolled deorbit and fall into the United States & Europe”

I think Elon is referring to this above (translation provided by Twitter).

So Elon answered: SpaceX

