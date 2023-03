Elvis in arrivo su NOW: sei pronto allo streaming?

Il biopic sul re del rock diretto dal regista Baz Luhrmann è senza alcun dubbio tra le uscite cinematografiche più riuscite della passata stagione e sta per arrivare in streaming su NOW: da lunedì 13 marzo potrai guardare Elvis sulla piattaforma Sky, per un emozionante tuffo nella vita di uno dei musicisti più iconici del XX secolo.

Novità in streaming: Elvis sulla piattaforma NOW

La pellicola, che si concentra in particolare sul rapporto con il manager Tom Parker e con la moglie Priscilla, è candidata a ben otto premi Oscar per miglior film, miglior attore, migliori costumi, miglior sonoro, miglior trucco e acconciatura, migliore scenografia, migliore fotografia e miglior montaggio. Proponiamo di seguito la visione del trailer distribuito da Warner Bros. in vista del debutto nelle sale italiane.

Nel cast di attori trovano posto due pezzi da novanta come Austin Butler (nei panni della star) e Tom Hanks (in quelli del manager). Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il film ha ottenuto un rating medio pari al 77% dalla critica e un 94% dal pubblico. La sua durata oltrepassa le due ore e mezza, attestandosi a 159 minuti.

In attesa di poter guardare Elvis, che ricordiamo arriverà sulla piattaforma lunedì 13 marzo, su NOW è già possibile trovare un enorme catalogo di contenuti pronti per lo streaming: dagli episodi delle serie The Last of Us e Maria Antonietta a centinaia di pellicole come Bullet Train e Top Gun Maverick, senza dimenticare Show come MasterChef Italia e, da domani, la nuova edizione di Pechino Express. Tutto questo al prezzo di soli 3 euro per il primo mese. Buona visione.

