Elvis: guarda in streaming il film di Baz Luhrmann

Protagonista nella notte degli Oscar appena conclusa, il biopic di Elvis è ora disponibile per lo streaming su NOW. Diretto da Baz Luhrmann, con l’attore Austin Butler nei panni del re del rock and roll e Tom Hanks in quelli del suo manager manager Tom Parker, racconta la vita del musicista, la sua ascesa al successo partendo da Memphis (Tennessee), il successivo declino e il rapporto con la moglie Priscilla.

Il film Elvis è disponibile: guardalo in streaming

Secondo l’aggregatore Rotten Tomatoes, la media voto delle recensioni attribuite dal pubblico si attesta al 94%, mentre quelle della critica al 77%. Una produzione di spessore, oltre due ore e mezza che offrono uno sguardo inedito sulla parabola di un artista tra i più influenti del XX secolo, icona dello star system tanto dirompente e influente sul palco quanto fragile nella sua sfera intima e privata. C’è anche un po’ di Italia nella pellicola, grazie alla partecipazione dei Maneskin alla colonna sonora con la loro versione del brano If I can dream. Questo il trailer pubblicato all’arrivo nelle sale nel nostro paese.

Oltre ai già citati Austin Butler e Tom Hanks, il cast di attori include Luke Bracey, Olivia DeJonge, Kelvin Harrison Jr., David Wenham, Dacre Montgomery, Richard Roxburgh eHelen Thomson.

